Çorum merkeze bağlı Üçköy Köyü’nden gelme, merhum Mehmet Ali Yetgin ve Kamile Yetgin’in oğulları, Latife Yetgin’in eşi, Çağdaş ve Esra Yetgin Gündoğdu’nun babaları olan Emekli Astsubay Haydar Yetgin’in cenazesi Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü’nden alınarak Şenyurt Altınevler Camii’ne askeri törenle getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından ise yine askerlerin omuzunda Ulumezar’a getirilerek son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi