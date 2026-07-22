Türkiye'de 1 Temmuz'dan itibaren Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi'ne geçti. 22 günde milyonlarca ambalaj toplanırken DOA Sistemi'nde bireysel toplu iadelere yönelik yeni uygulamaya başlandı.

TOPLU İADELERDE TEŞVİK BEDELİ DEĞİŞTİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen uygulamada yüksek miktarda DOA logolu içecek ambalajı biriktiren vatandaşlar, iadelerini Sayma ve Doğrulama Merkezleri'ne teslim ederek gerçekleştirebilecek.

Bu merkezler üzerinden gerçekleştirilecek bireysel toplu iadelerde teşvik bedeli DOA logolu ambalaj başına 50 kuruş olarak uygulanacak.

DOA makineleriyle mevcut uygulama ise değişmeden sürecek, günlük 200 ambalaja kadar 1 lira teşvik bedeliyle depozito iade makinelerine bireysel iade yapılmaya devam edilebilecek.

UYGULAMADAN YA DA ÇAĞRI MERKEZİNDEN BİLGİ ALINABİLİR

Vatandaşlar, kendilerine en yakın Sayma ve Doğrulama Hattı'na ilişkin güncel bilgilere DOA Mobil Uygulaması ve DOA Çağrı Merkezi üzerinden ulaşabilecek.

Artan iade hacmine yanıt vermek amacıyla hayata geçirilen uygulamayla, yüksek hacimli iadelerin daha etkin yönetilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜÇA Başkanı Nurullah Öztürk, yeni uygulamaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Ulusal entegrasyon sürecinde vatandaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi doğrultusunda iade altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Sayma ve Doğrulama Merkezleri'ni bireysel toplu iadeler için devreye alarak vatandaşlarımıza yeni bir iade kanalı sunarken, yüksek hacimli iadelerin daha etkin ve verimli şekilde yönetilmesini de sağlıyoruz. Sahadan aldığımız geri bildirimler doğrultusunda sistemimizi geliştirmeyi ve iade altyapımızı ülke genelinde güçlendirmeyi sürdüreceğiz.”

İLK GÜN 1,5 MİLYON AMBALAJ TOPLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilk günün bilançosunu paylaşmış ve "Siz attınız, doğa kazandı. Milletimiz DOA'yı çok sevdi." demişti.

Bakan Kurum, DOA makinelerinin ilk gün 1,5 milyon ambalaj topladığını kaydetmişti.

DOA LOGOLU ÜRÜNLER HANGİLERİ?

Üzerinde DOA (Depozitosu Olan Ambalajlar) logosu bulunan içecek ambalajlarıdır. Bu işaretli cam, plastik (PET) ve alüminyum ambalajlar, sisteme dahil olan noktalara iade edilerek geri dönüşüme kazandırılır ve karşılığında dijital cüzdanınıza iade bedeli (para) yüklenir .

DOA logosu, su, gazlı içecek, meyve suyu ve süt grubu gibi cam, pet ve alüminyum içecek ambalajlarında yer alır.

YILDA 25 MİLYAR AMBALAJ HEDEFİ

DOA sistemi ile Türkiye'de her yıl piyasaya sürülen yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri kazanılması ve ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı sağlanması planlanıyor.

İlk aşamada geri kazanım oranının yüzde 50 seviyesine çıkarılması, sistemin olgunlaşmasıyla da yüzde 80'e ulaşılması amaçlanıyor.

Sistemin 20-30 yıllık süreçte 20 bin kişiye istihdam alanı açması bekleniyor.

