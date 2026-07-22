Çorum’da 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kapsamında düzenlenen müzik programının ardından gerçekleştirilen havai fişek gösterisi, gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu.

Çorum’da 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali, gece saatlerine kadar devam etti. Festivalde, TRT Müzik ekranlarında yayınlanan "Zamane" programı sahne aldı. Müzik dolu gecede seslendirilen eserlerle vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Havai fişek gösterisiyle festival coşkusu zirveye çıktı. Gösteri, Kadeş Barış Meydanı’nı dolduran vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Vatandaşlar, gökyüzünde oluşan renkli görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı