Demirer, bugün gelinen noktada ülkenin yeni bir anlayışa, yeni bir nefese ve Cumhuriyet değerlerini önceleyen yeni bir oluşuma ihtiyaç duyduğuna inandığını kaydetti.

Demirer'in CHP'den istifasını duyurduğu açıklaması şöyle;

"Cumhuriyetçi, Atatürk ilke ve inkılâplarına gönülden bağlı, öğretmen emeklisi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı olarak hayatım boyunca tek bir değer uğruna mücadele ettim; o da Cumhuriyetimiz ve güzel Türkiye'miz oldu.

Uzun yıllar büyük bir inançla üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden, yaşanan butlan davası sürecinin partiyi içine sürüklediği belirsizlik ve yaşanan gelişmeler nedeniyle dün büyük bir üzüntüyle istifa etme kararı aldım. Bu karar benim için kolay olmadı. Çünkü yılların emeğini ve hatıralarını geride bırakmak kolay değildir.

Beni tanıyan herkes bilir ki; hiçbir zaman siyaseti ayrıştıran bir anlayışla yapmadım. Atatürk'ü seven, Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve bütünlüğünü savunan, vatanına hizmet etmeyi amaç edinmiş hangi siyasi görüşten olursa olsun herkese saygı duydum. Benim pusulam kişiler değil, Cumhuriyetimizin temel değerleri olmuştur.

Bugün geldiğim noktada ise ülkemizin yeni bir anlayışa, yeni bir nefese ve Cumhuriyet değerlerini önceleyen yeni bir oluşuma ihtiyaç duyduğuna inanıyorum. Böyle bir oluşumun ülkemize birlik, umut ve güç kazandıracağı düşüncesi içerisindeyim. Temennim; ayrışmayı değil dayanışmayı, kavgayı değil ortak aklı, kişileri değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini önceleyen bir anlayışın hâkim olmasıdır.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ

Bugün attığım bu adım; ne Atatürk sevgimden, ne de Türkiye sevdamdan vazgeçtiğim anlamına gelir. Tam aksine, bu değerlere olan bağlılığımın bir sonucudur.Ömrümün son nefesine kadar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş, demokratik ve laik Türkiye idealini savunmaya devam edeceğim.Mevcut Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez yönetimini tanımıyor ve kabul etmiyorum. Çünkü biliyorum ki bu ülkenin en büyük gücü, Cumhuriyetine ve Atatürk'ün emanetine sahip çıkan vatansever insanlarıdır.Saygılarımla."