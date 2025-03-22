İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) büyük yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Operasyon çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı.

İMAMOĞLU DÜN İFADE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında 7 suçtan başlatılan soruşturma sürüyor. İmamoğlu, hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında dün ifade verdi.

İFADESİ 3 SAAT 40 DAKİKA SÜRDÜ

Bu kapsamda ifadesi alınan İmamoğlu'nun, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerine 3 saat 40 dakika boyunca 121 sayfalık ifade verdiği öğrenildi. Savunmasında suçlamalara yanıt veren İmamoğlu, "Soruşturma karalamaya yönelik, hukuki ve ikna edici yanı yok." dedi.

"AYLIK GELİRİM 250 BİN TL"

İfadesinde yüksek lisans mezunu olduğunu söyleyen Ekrem İmamoğlu, aylık gelirini de açıkladı. Gayrimenkul, araç ve diğer mal varlıkları sorularına, "Mal bildiriminde bulundum." cevabını veren İBB Başkanı İmamoğlu, aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu söyledi.