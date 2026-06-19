İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den 81 ilin valisine “sokaklarda dev ekran kurulmasın” talimatının ardınan, hafta sonu meydanlarda yapılması planlanan dev ekranda milli maç programları peş peşe iptal ediliyor.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN TALİMAT: SOKAKLARA DEV EKRAN KURULMASIN

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sınav tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Değerli Hemşehrilerimiz; Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle, öğrencilerimizin sessiz ve huzurlu bir ortamda sınava girebilmeleri amacıyla Atapark’taki 2026 FIFA Dünya Kupası Maçı naklen yayın organizasyonu iptal edilmiştir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin başarısı hepimizin ortak sorumluluğudur. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyor; ’Haydi Bizim Çocuklar!’ diyerek milli takımımıza Dünya Kupası mücadelesinde gönülden başarılar diliyoruz. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 81 ilin valisine “Sokaklarda dev ekran kurulmasın” talimatının ardından, hafta sonu meydanlarda yapılması planlanan dev ekranda milli maç programları peş peşe iptal ediliyor.