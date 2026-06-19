S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut Başkan Mustafa Fındıkcı, üyelerin oybirliğiyle yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Gülüm Düğün Salonu'nda düzenlenen genel kurul toplantısına kooperatif üyelerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Toplantı, Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı'nın açılış konuşmasıyla başladı.

Genel kurulun divan başkanlığını Muhammed Fatih Temur üstlenirken, divan katip üyeliğini ise Uğur Urhan yaptı. Toplantıda mali bilançolar ile yönetim ve denetim kurulu raporları görüşülerek ibra edildi. Gündeme sonradan eklenen maddeler de üyelerin oylarıyla kabul edildi.

ÇALIŞMALARIMIZ

DEVAM EDİYOR

Genel kurulda söz alan kooperatif üyeleri, çeşitli konulardaki talep ve önerilerini dile getirdi.

Üyelerin sorularını da yanıtlayan S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, bölgenin en büyük sanayi sitesi olma özelliğini taşıyan Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi'nde önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirterek, yapımı tamamlanan iş yerlerine esnafların taşınmaya başladığını söyledi.

Çalışmaların planlanan program doğrultusunda aralıksız sürdüğünü ifade eden Fındıkcı, kooperatifin daha da gelişmesi için yönetim olarak çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

YENİ YÖNETİME ONAY

Genel kurulun en önemli gündem maddelerinden biri olan seçimlerde yeni yönetim ve denetim kurulları belirlendi. Yapılan seçim sonucunda Mustafa Fındıkcı yeniden kooperatif başkanlığına seçildi.

Yeni Yönetim Kurulu ve görevlendirmeler şöyle oluştu: “Başkan: Mustafa Fındıkcı, Başkan Vekili: Mehmet Güley, Muhasip Üye: Numan Özçetin, Yönetim Kurulu Üyeleri: Yalçın Keşçi ve Alihan İdikut

Denetim Kurulu Başkan: Muhammed Fatih Temur, Başkan Yardımcısı: Ali Okur ve Üye: Mustafa Uçgun

FINDIKCI'DAN TEŞEKKÜR

Genel kurul, dilek ve temennilerin ardından sona erdi. Mustafa Fındıkcı, kendisini ve yönetimini yeniden göreve layık gören kooperatif üyelerine teşekkür ederek, verilen desteğin sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi