Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, denetimli serbestlik yükümlüleri okulların bakım ve onarım çalışmalarına katkı sağlıyor.

Meslek edindirme, eğitim ve iyileştirme faaliyetleri çerçevesinde açılan boyacılık kursu süresince, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen 20 okulda tamirat, tadilat ve boya badana çalışmalarının yapılması planlandı. Proje kapsamında mesleki beceri kazanan yükümlüler, uygulamalı eğitim faaliyetleri ile Çorum’daki eğitim kurumlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesine destek veriyor.

Yürütülen çalışmalarla bir yandan okulların bakım ihtiyaçları karşılanırken, diğer yandan yükümlülerin meslek edinmeleri, topluma kazandırılmaları ve üretken bireyler olarak sosyal yaşama uyum sağlamaları hedefleniyor. Kurs sonunda verilecek mesleki yeterlilik belgesi ile katılımcıların bu alanda istihdam edilebilirliklerinin artırılması amaçlanıyor.

Boyacılık kursunun teorik eğitimlerini tamamlayan ve pratik uygulamalarına devam eden yükümlüler, çalışmalarını Çorum Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sürdürüyor. Okuldaki çalışmaları yerinde inceleyen Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Akdülger ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, yükümlüler ve usta öğreticilerle bir araya gelerek emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen bu tür projelerin toplumsal fayda sağladığını belirterek, denetimli serbestlik yükümlülerinin rehabilitasyon süreçlerine ve meslek edinmelerine katkı sunan çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi