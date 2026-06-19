Olay, Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki cami inşaatında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kubbe kısmında sıva çalışması yapan Murat Karakan (44) ile Osman Ş. (44), üzerinde bulundukları iskeledeki kalasların kırılması sonucu yaklaşık 11 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Karakan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Osman Ş. ise ambulansla Aydın Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karakan’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Öte yandan, Murat Karakan ile birlikte M.Ü. ve Osman Ş.’nin cami inşaatında çalışmak üzere Çorum’dan Aydın’a geldikleri öğrenildi. M.Ü.’nün ise kazadan yaklaşık 10 dakika önce çay içmek için iskeleden indiği bilgisine ulaşıldı.

Hayatını kaybeden Murat Karakan ile ağır yaralanan Osman Ş.’nin Bayat ilçesine bağlı Tevekli Köyü nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenildi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı