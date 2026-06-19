Çorum merkeze bağlı Çanakçı Köyü nüfusuna kayıtlı Bayram Yiğitoğlu, Almanya’da yaşamını yitirdi. 70 yaşında vefat eden Yiğitoğlu’nun ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Merhum Bayram Yiğitoğlu; Hasan ve Hicran Yiğitoğlu’nun babası, Yiğitoğlu Ticaret’in sahipleri Hasan ve Hüseyin Yiğitoğlu’nun amcası, Resul ve Seydi Yiğitoğlu’nun ise akrabasıydı.

Almanya’da hayatını kaybeden Bayram Yiğitoğlu’nun cenazesinin bugün Türkiye’ye getirileceği öğrenildi. Merhumun cenazesi yarın (20 Haziran 2026 Cumartesi günü) saat 11.00’de merkeze bağlı Çanakçı Köyü morgunda yıkanarak cemevinde helallik alınmasının ardından toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi