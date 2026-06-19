Çorum Belediyesi, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için öğrencilere toplu ulaşım desteği sağlıyor.

Belediye otobüsleri, sınav giriş belgelerini gösteren öğrenciler için bu tarihlerde ücretsiz olacak.

Çorum Belediyesi, gençlerin sınav stresini azaltmak ve ulaşım sorununu ortadan kaldırmak amacıyla YKS’ye katılacak tüm öğrenciler için toplu ulaşım hizmetini ücretsiz hale getirdi. Belediye yetkilileri, öğrencilerin güvenli ve rahat bir şekilde sınav merkezlerine ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı açıklamada: “Gençlerimizin başarısı bizim için çok önemli. Bu küçük destekle öğrencilerimizin sınav günü daha rahat bir ulaşım deneyimi yaşamasını sağlamak istiyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz” görüşüne yer verdi.

Çorum’da 20 Haziran 2026 Cumartesi ve 21 Haziran 2026 Pazar günü geçerli olacak bu uygulamada öğrenciler, sınav giriş belgelerini göstererek belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanabilecekler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ