CHP Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmasına sert tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolları Başkanları, ortak basın açıklaması yaparak, “Seçim sandığından çıkamayıp, kadınların emeğini, alın terini yargı oyunlarıyla gasp etmeye yeltenen bu atanmış yapı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partimizin mücadele tarihine kara bir leke olarak geçecektir” dedi.

Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, yaptığı açıklamada; “Attığınız her kirli adım, kurduğunuz her kumpas bizi birbirimize daha sıkı kenetleyecek. Karşınızda her daim çelikten bir kadın iradesi bulacaksınız!” ifadesini kullandı.

Özlem Güngör’ün açıklaması şu şekilde:

“GAYRİMEŞRU GÜRUHA SESLENİYORUZ:

BUTLAN YÖNETİMİNİ KÖKTEN REDDEDİYORUZ”

Cumhuriyet Halk Partisi kadın örgütü, gücünü mahkeme koridorlarının karanlık dehlizlerinden ya da saray yargısının sipariş kararlarından değil; sandıktan, emekten ve kurultay delegelerinin hür iradesinden alır.

Bugün, “butlan” gibi hukuki kılıfların arkasına gizlenerek, örgütün helal oylarıyla seçilmiş Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Asu Kaya ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizi görevden aldığını sanan gayrimeşru güruha sesleniyoruz:

Sarayın adaletsiz yargı mekanizmalarıyla iş birliği yaparak, bir hukuk garabetinin arkasına sığınarak kurduğunuz o çakma, atanmış "butlan yönetimini" kökten reddediyoruz! Sizin ne kadın örgütü nezdinde ne de milletin vicdanında zerre kadar meşruiyetiniz yoktur!



“KARA BİR LEKE OLARAK TARİHE GEÇECEK”

Seçim sandığından çıkamayıp, kadınların emeğini, alın terini yargı oyunlarıyla gasp etmeye yeltenen bu atanmış yapı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partimizin mücadele tarihine kara bir leke olarak geçecektir.

Saray yargısının lütfettiği kararlarla kadın örgütünün iradesine çökmeye çalışan "butlan yönetimi", örgüt iradesini gasp eden bir kayyum zihniyetinden farksızdır. Biz bu partiyi saray yargısına teslim etmedik, sizin gibi atanmışlara da asla teslim etmeyeceğiz!

BİAT KÜLTÜRÜNÜN ATANMIŞ PİYONLARI

"Onun yerine arkadaşımızı atadık" diyen o sözde yönetimi ve onların atadığı sipariş yönetimleri ellerimizin tersiyle itiyoruz. Bizim Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Kadın Kolları Genel Başkanımız ise örgütün büyük desteğiyle, sandıktan bileğinin hakkıyla çıkan Sayın Asu Kaya'dır.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları İl Başkanları olarak, biat kültürünün atanmış piyonlarını dün de tanımadık bugün de tanımayacağız!

“BUGÜN DÜNDEN DAHA GÜÇLÜYÜZ”

Örgüt iradesine darbe vurarak bizi yıldırabileceğini, sesimizi kısabileceğini sananlar bilsin ki: Bizi sokak sokak, meydan meydan büyüyen bu inanç, faşizan dayatmalarınız karşısında daha da devleşecek! Attığınız her kirli adım, kurduğunuz her kumpas bizi birbirimize daha sıkı kenetleyecek. Karşınızda her daim çelikten bir kadın iradesi bulacaksınız!

Bugün dünden daha güçlüyüz, bugün dünden çok daha kararlıyız!”