Çorum Ziraat Odası Meclis ve Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Adem Özdemir, 2026 yılı arpa hasadının başladığını duyurdu.

Dereköy ve Salur köylerinde gerçekleştirilen hasat çalışmalarına katılan Başkan Özdemir, TMO Müdürü Fatih Boran ile birlikte arpa hasadına refakat etti.

TMO’DAN ÇİFTÇİLERE BİLGİLENDİRME

Hasat sırasında TMO Başmüdürü tarafından çiftçilere, TMO alımları, randevu sistemi ve ürün teslim süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Başkan Adem Özdemir, 2026 hasat sezonunun tüm çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

TMO RANDEVULARI BAŞLADI

TMO’nun 17 Haziran 2026 tarihi saat 17.00 itibarıyla randevu almaya başladığı belirtildi. Lisanslı depo alımlarının ise 18 Haziran 2026 tarihinden itibaren lisanslı depolar aracılığıyla gerçekleştirileceği açıklandı.

LİSANSLI DEPOLARDA ALIM KAPASİTESİ BELLİ OLDU

Lisanslı depolar kapsamında; 26 bin ton buğday, 2 bin 300 ton arpa alımı yapılacağı bildirildi. Depoların dolması halinde TMO’nun kendi depolarında alımlara devam edeceği ifade edildi.

TMO tarafından alınan ürünlerin bedellerinin 21 gün içerisinde üreticilere ödeneceği açıklanırken, günlük alım kapasitesinin ise 3 bin ton olarak belirlendiği kaydedildi.

TÜM ÇKS KAYITLI ÇİFTÇİLERİN ÜRÜNLERİ ALINACAK

ÇKS kaydı bulunan tüm çiftçilerin ürünlerinin TMO tarafından satın alınacağı belirtildi.

ELÜS yatırım hesabı ve borsa üyeliği bulunan üreticilerin doğrudan lisanslı depolara ürün teslim edebileceği, ELÜS hesabı ve borsa kaydı bulunmayan çiftçilerin ise gerekli işlemleri tamamladıktan sonra ürünlerini teslim edebileceği bildirildi.

Özdemir, 2026 hasat döneminin çiftçilere hayırlı uğurlu olması dileğinde bulundu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR