Sungurlulu hemşehrimiz Adem Balkanlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı’nın Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Antalya’nın Elmalı Kaymakamı olarak atandı.

Daha önce Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde Kaymakam olarak görev yapan Adem Balkanlıoğlu’nun yeni görev yeri, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belli oldu.

Kararname kapsamında Antalya Elmalı Kaymakamlığı görevine atanan Balkanlıoğlu’nun ataması, Sungurlu’da da memnuniyetle karşılandı.

Balkanlıoğlu, Sungurlu’nun Aşağı Fındıklı Köyü nüfusuna kayıtlı…

Muhabir: Haber Merkezi