Yılmaz, Veysel, Ömer ve Efe Özkul’un babaları olan Osman Özkul’un bir süredir Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Dün yoğun bakım servisine alınan Veysel Özkul, bugün sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Merhum Osman Özkul’un cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Arifegazili Köyü Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet başta Yılmaz Özkul olmak üzere Özkul ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.