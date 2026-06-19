Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Avrupa Parlamentosu’nun 2025 Türkiye Raporu’nda Ülkü Ocakları ve Türk milliyetçisi kuruluşlara yönelik değerlendirmelerine tepki gösterdi.

Açıklamasına İstiklal Marşı’nın “Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak” dizeleriyle başlayan Çıplak, Ülkücü-Milliyetçi Hareket’in her kademesinde görev almış biri olarak Ülkü Ocakları’nda yetişmenin ve bu kutlu davaya hizmet etmenin onurunu yaşadığını ifade etti.

Ülkü Ocakları’nın Türk milletinin milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştiren köklü bir yapı olduğunu vurgulayan Çıplak, “Ülkü Ocakları, Türk milletinin 57. Alayıdır. Ülkü Ocakları, vatanın zaptedilmemiş son kalesidir. Ülkü Ocakları, emperyalizmin devşiremediği Türk çocuklarının otağıdır” dedi.

Avrupa Parlamentosu’nun raporunda Ülkü Ocakları ve Türk milliyetçisi çevreler hakkında yer alan değerlendirmelerin kabul edilemez olduğunu belirten Çıplak, bu iddiaların somut verilerle desteklenmediğini söyledi.

Mehmet İhsan Çıplak, demokratik hukuk devletlerinde kişi ve kurumlar hakkında değerlendirme yapılırken önyargılar ya da siyasi yaklaşımlar yerine objektif delillerin esas alınması gerektiğini belirtti.

Avrupa ülkelerinde yaşayan milyonlarca Türk vatandaşı ve Türk kökenli insanın bulundukları ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sunduğunu kaydeden Çıplak, Türk milliyetçisi kuruluşların herhangi bir somut hukuki dayanak ortaya konulmadan hedef gösterilmesinin ifade ve örgütlenme özgürlüğü açısından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin herkes için eşit şekilde uygulanması gerektiğini vurgulayan Çıplak, Türk milletinin tarihine, kültürüne ve milli değerlerine bağlı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan kurumların peşin hükümlerle değil, objektif kriterlerle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, açıklamasının sonunda şunları kaydetti: “Bizler, Türk milletine hizmet etmeyi, milli ve manevi değerlerimizi yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu anlayışla faaliyet gösteren kurumların önyargılarla değil, ortaya koydukları çalışmalarla değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Avrupa ülkelerine ve Türkiye karşıtlarına verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı mutluyuz. Yaşasın Ülkü Ocakları.”

Muhabir: Haber Merkezi