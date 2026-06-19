Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Personel Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere büyük bir personel alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık bünyesindeki boş pozisyonları doldurmak amacıyla, mülakatsız (yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın) tamamen KPSS puan üstünlüğüne göre 190 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

ÇORUM'A 3 MÜHENDİS

Duyuruya göre Çorum'a 1 elektrik elektronik mühendisi, 1 inşaat mühendisi ve 1 makine mühendisi alınacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Adaylar başvurularını tamamen elektronik ortam üzerinden gerçekleştirecek. Posta yoluyla ya da şahsen yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek.

Başvuru Tarihleri: 22 Haziran 2026 (00.00) – 26 Haziran 2026 (17.00)

Başvuru Adresi: e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim)

Başvuru Sınırı: Adaylar sadece ilan edilen 1 (bir) pozisyon ve 1 (bir) il için tercih yapabilecek.

KPSS'DEN EN AZ 70 PUAN

Alımlar, 2024 yılı KPSS B Grubu P3 puan türünden en az 70 puan almış olan adaylar arasından yapılacak.



EN ÇOK ALIM YAPILACAK İLLER

En fazla kontenjan ayrılan illerin başında 25 personel ile Ankara ve 12 personel ile İstanbul geliyor. Çorum'a 3 kontenjan ayrıldı. Diğer tüm kontenjanlar Türkiye'nin farklı illerindeki taşra teşkilatlarına dağıtılmış durumda.

