AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı ve AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, beraberlerindeki heyetle birlikte Kırıkkale–Delice–Çorum Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyesinde incelemelerde bulunarak projede gelinen son durumu yerinde değerlendirdi.

İnceleme programına Milletvekili Ahlatcı ve İl Başkanı Alar’ın yanı sıra; İl Başkan Yardımcıları Cemil Öz ve Türker Semih İstanbullu, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç, il ve ilçe yöneticileri ile yüklenici firma yetkilileri katıldı. Heyet, sahadaki çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Çorum’un ulaşım vizyonunu köklü şekilde değiştirecek projede çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtilirken, kazı çalışmalarının yüzde 94’ünün tamamlandığı, tünel imalatlarında ise yüzde 50 seviyesine ulaşıldığı ifade edildi. Proje kapsamında toplam 2 bin 793 kişinin istihdam edildiği, sahada yaklaşık 680 iş makinesinin aktif olarak görev yaptığı bildirildi.

Milletvekili Yusuf Ahlatcı, projede tarihi bir aşamaya gelindiğini belirterek, “Ağustos sonu, Eylül başı itibarıyla ilk rayları döşemeye başlıyoruz. Bu an, Çorum’un geleceği açısından bir dönüm noktası olacak” dedi.

AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ise şehre değer katacak yatırımların sahada yakından takip edildiğini belirterek, Çorum’un yıllardır beklediği bu projenin kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getirdi. Alar, “Çorum’umuzu Türkiye Yüzyılı hedeflerine yakışır eser ve hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi