Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüsü’nde 21 Haziran 2026 Pazar günü) saat 15.00’de başlayacak olan mezuniyet töreni, renkli etkinliklere ve sürprizlere sahne olacak. BK Çorum Fest ismiyle organze edilen etkinliklerde 8 ve 12. Sınıfların mezuniyet töreninin yanısıra çocuk oyun eğlence alanları, aile katılımlı workshop etkinlikleri, resim ve STEM sergi alanları, hem yöresel hem de modern lezzetlerin sunulacağı yemek stantları de kurulacak.

Ailelerin ve davetlilerin keyifli vakit geçirmesi için tüm detayların özenle planlandığı mezuniyet töreni kapsamında saat 20.00’de ise Grup İkilem tarafından konser verilecek.



Bahçeşehir Koleji yetkilileri, bu özel günle ilgili yaptıkları açıklamada; hem akademik başarıyı kutlamak hem de öğrencilerin yeni hayatlarına uğurlanmasını unutulmaz kılmak için kapsamlı bir organizasyon hazırlandığını belirtti. Mezuniyet töreninin sadece öğrenciler için değil, aileler ve tüm davetliler için de keyifli bir gün olarak hafızalara kazınmasının hedeflendiği bildirildi.

Çorum Bahçeşehir Koleji yetkilileri “21 Haziran Çorum Bahçeşehir Kampüsü’nde birbirinden renkli etkinlikler ve unutulmaz anlarla dolu BK Fest sizleri bekliyor. Gecenin finalinde ise sevilen grup İkilem sahnede olacak! Konserde yerinizi almak için biletlerinizi hemen Bubilet üzerinden satın alabilirsiniz. Bu özel günde sen de bizimle ol” çağrısında bulundu.