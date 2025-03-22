Çorum Emek ve Demokrasi Platformu ile Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü öncülüğünde düzenlenen demokrasi mitinglerinin üçüncüsü coşku içerisinde tamamlandı.

Kadeş Barış Meydanı’nı dolduran yurttaşlar sık sık “her şey çok güzel olacak” sloganları atarak, İmamoğlu'na destek mesajı gönderdi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması nedeniyle Çorum Emek ve Demokrasi Platformu'nun organizesiyle düzenlenen mitinge CHP Örgütü'nün yanısıra çok sayıda siyasi parti de destek verdi. Adeta bir demokrasi şölenine dönüşen miting nedeniyle polis de geniş güvenlik önlemleri aldı.

Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Avukat Ahmet Özdel, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ve Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci katılımcılara seslenerek her şart ve koşulda İmamoğlu’nun yanında olduklarını vurguladılar.

Mitinge CHP’nin yanı sına Emek Partisi, Sol Parti, DEM Parti, Eğitim Sen, Eğitim-İş, Atatürkçü Düşünce Derneği, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Birleşik Emekliler Sendikası da destek verdi.

Editör: Haber Merkezi