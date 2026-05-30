Şehrimizin tanınmış iş adamlarından Babacan Giyim sahipleri merhum Nuri Körekoğlu ile Yakup Körekoğlu'nun anneleri Fazıla Körekoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Mustafa Ertürk’ün anneannesi, emekli öğretmen Nuri Ertürk’ün kayınvalidesi, Ümit ve İsmail Körekoğlu’nun babaannesi olan 86 yaşındaki Fazıla Körekoğlu’nun cenazesi Akşemseddin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezarlık’ta toprağa verildi.

Cenaze törenine Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ile TSO Yönetim Kurulu Üyeleri, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diler.

Muhabir: RIFAT KARA