Çorum Valisi Ali Çalgan, Kurban Bayramı öncesinde 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret ederek personelle bayramlaştı.

Vali Çalgan beraberindeki Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ne geldi. Burada vatandaşların huzurlu ve güven içinde bir bayram geçirmeleri adına önemli bir görevi yerine getiren ve görev başında bulunan 112 personelinin bayramı kutlandı.

Ziyarette konuşan Vali Çalgan, insan hayatının söz konusu olduğu durumlarda büyük bir sorumluluk üstlenen 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının bayram süresince de 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

Fedakâr personelin özverili çalışmalarını takdir ettiğini ifade eden Vali Çalgan, acil durum hizmetlerinde görev yapan çalışanlara teşekkür ederek görevlerinde kolaylıklar diledi.

Muhabir: SELDA FINDIK