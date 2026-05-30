Çorum Valisi Ali Çalgan’dan Hasanpaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne Kurban Bayramı nedeni ile ziyarette bulundu.

Vali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte Hasanpaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne giderek burada tedavi gören vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Çalgan ile Başkan Aşgın, hastaların bayramını kutlayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastanede görev yapan sağlık çalışanlarını da ziyaret eden Çalgan ile Aşgın, bayram mesaisinde özveriyle görev yapan personele teşekkür etti.

Bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren özel günlerden biri olduğunu vurgulayan Vali Çalgan, tedavi süreçleri devam eden tüm hastalara acil şifalar diledi.

Sağlık çalışanlarının toplum sağlığı için büyük bir fedakârlıkla görev yaptığını ifade eden Çalgan, görev başındaki personele çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu.

Ziyaret, hastalar ve sağlık çalışanlarıyla gerçekleştirilen sohbetlerin ardından sona erdi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ