Hürriyetçi Eğitim Sen Tokat Şube Başkanı olan Sungurlulu hemşehrimiz Seyfi Karslı, genel merkezin olağan genel kurulunda Eğitim ve Etkinliklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Hürriyetçi Eğitim Sen Olağan Genel Kurulu, sendika tarihine yeni bir dönemin kapılarını araladı. Tokat Şube Başkanı Seyfi Karslı, Eğitim ve Etkinliklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçilerek sendikal çalışmalarda söz sahibi oldu. Genel Başkan Yardımcısı olarak Karslı, sendikanın eğitim faaliyetleri ve etkinliklerinin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesinden sorumlu olacak. Bu görev, hem yerel hem ulusal düzeyde eğitim politikalarına yön verecek stratejik kararları içeriyor.

Seyfi Karslı’nın seçimi, Tokat eğitim camiasında büyük bir memnuniyetle karşılandı. Özellikle şehirdeki öğretmenler ve sendika üyeleri, Karslı’nın deneyimi ve vizyonunun sendikayı güçlendireceğine inanıyor.

Karslı’nın öncelikli hedefleri arasında eğitim etkinliklerinin yaygınlaştırılması, öğretmenlerin mesleki gelişim programlarının güçlendirilmesi ve üyeler arasındaki iletişimin artırılması yer alıyor.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR