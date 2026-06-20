Fatih Kısaparmak’ın, dinleyenin içini titreten o harika şarkısı yok mu?

“Bu adam benim babam!”

“Sekiz köşe kasketiyle, omuzunda sakosuyla”…

“Ağlama benim babam, ağlama naçar babam, kara gün geçer babam…Bir kapıyı kapayan gene açar babam…Rabbim büyüktür babam!”

Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü, işte bu babalara ithaf edilmiş sanki…

Cefakâr, vefakâr, fedakâr babalara…

Kendini ailesine, yaşadığı topluma ve ulusuna adamış özveri timsali babalara…

Kocaman yürekleri şefkat ve sevgiyle yoğrulmuş güzel insanlara…

İşte o babalara sözümüz: Gününüz kutlu olsun!