CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz’ın Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen Demokrasi ve Dayanışma Mitinginde anlattığı Hz. Yusuf’ın Mısır’a sultan oluşu hikayesi, alkışlarla desteklenirken, katılımcılar hikayeyi günümüz koşullarına uyarlayarak, gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’nun yakında cumhurbaşkanı olacağına yorumladı.

Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması nedeniyle Çorum'da başlayan protesto eylemleri, Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen dayanışma mitingi ile devam etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü ile Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde düzenlenen demokrasi mitinglerinin üçüncüsü coşku içerisinde tamamlandı.

Mitingde meydanı dolduran katılımcılara seslenen CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Nazım Hikmet’in “Bu Memleket Bizim” adlı şiiri ile konuşmasına başladı.

Solmaz, tüm partilileri ve vatandaşları 23 Mart önseçimine davet ederek, Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun güçlü bir şekilde desteklenmesini istedi.

Solmaz, “Erdoğan iktidarı, tükenen siyasi ömrünü uzatmak için artık topyekun bir millet iradesi gaspına yönelmiştir. Bu yaşananlar sadece bir partinin değil, 86 milyon yurttaşımızın geleceğine dönük bir müdahaledir” dedi.

“İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANI OLACAK”

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, “Bir bakmışsın Yusuf, kuyuda zordadır, bir bakmışsın Yusuf, Mısır’a sultandır” diye konuştu.

Yusuf’u kuyudan alıp Mısır’a sultan eden bir gücün bulunduğunu vurgulayan Solmaz,

“Önümüze çıkan zorluklar bizi bambaşka yollara sürükler. Bu yolların sonu ise hiç ummadığımız yerlere çıkarabilir. "Bir bakmışsın Yusuf kuyuda, bir de bakmışsın Yusuf Mısır’a Sultan" sözünde olduğu gibi, hayatın iniş çıkışları bizi hem kuyulara hapseder hem de zirvelere çıkarır.

Kardeşleri tarafından kıskançlıkla kuyuya atılan Hz. Yusuf, hayatının en karanlık anlarından birini yaşar. Fakat bu karanlık, onun için bir son değil, aksine yepyeni bir başlangıçtır. Kaderin dönüm noktası olan bu kuyu, onun Mısır’a sultan olmasına giden yolun ilk adımıdır.

Zorluklar karşısında pes etmek yerine, bu süreçleri sabırla ve inançla karşılamalıyız. Unutmayalım ki, Yusuf’un kuyudan saraya uzanan yolculuğu, bizim de karanlık anlarımızın ardından gelebilecek büyük ödüllere olan inancımızı güçlendirmelidir” diye konuştu.

Editör: Haber Merkezi