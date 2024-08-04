Çorum İHH 2024 Ramazan ve kurban çalışmaları kapsamında toplamda ihtiyaç sahibi 2000 aileye, gıda kolisi, kurban eti, giyim, yakacak, ev eşyası, ve ayakkabı desteğinde bulundu.

Çorum İHH Başkanı Taner Şanlı “İHH İnsani Yardım Vakfı olarak Gazze ve Sudan başta olmak üzere 123 ülkede sayısız proje ile milyonlarca mazlum ve mağdurun yanında oluyoruz. Yurt dışı çalışmalarımızın yanı sıra Yurt içinde de ve özellikle Şehrimizde ihtiyaçlarını tespit ettiğimiz dezavantajlı ailelerimizin ihtiyaçlarını giderme noktasında projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Geliştirdiğimiz projeler kapsamında Çorum'da 2024 yılının ilk 8 ayında 2000 dezavantajlı ailemize destek olduk” ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi