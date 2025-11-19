Çorum’da müzik öğretmeni olarak görev yapan T.A., iki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık dört yıl önce iki öğrencinin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında T.A. gözaltına alınarak tutuklandı.

Çorum’da görülen davada mahkeme heyeti, tarafların ifadeleri, dosya kapsamı ve bilirkişi raporlarını değerlendirerek sanık hakkında hüküm verdi.

18 Kasım'da görülen karar duruşmasında mahkeme, T.A.’yı toplam 26 yıl 6 ay 2 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin ise devamına karar verildi.

Olayın ardından T.A.’nın eşinin zanlıyla yollarını ayırdığı öğrenildi.