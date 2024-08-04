“Şehitlerimiz yok oluşun değil aksine inadına varoluşun sembolleridir” denilen mesajda şehitlerni ümmetin ve mücadelenin damarlarına yürüyen kan olduğu vurgulandı.

İsmail Haniye’nin şehit olmasından dolayı duyulan üzüntünün dile getirildiği açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Filistin İslami Direnişimizin liderlerinden İsmail Haniye de Siyonist bir suikast sonucu şehadete yürüdü. İsmail Haniye yaşamı ve mücadelesiyle tüm ümmete örnek olacak sembol bir isimdi. Ailesinin pek çok ferdini, çocukları ve torunlarını şehit vermiş, bizlere sabır ve onurlu duruşun ne olduğunu davranışlarıyla öğretmişti. Rabbimizin şehitler için hazırladığı nimet ve cenneti en çok hak edenlerden biriydi. İslam ümmetini, Hamas ve tüm Filistin direnişini bu kutlu şehadet dolayısıyla tebrik ediyoruz.”

“Hamas mensuplarının yüreklerindeki intikam ateşini iyi biliyoruz” denilen açıklamanın devamında mücadele ve cihad meydanlarının şehitsiz olmayacağı, şehadetin ölümsüzlüğün adı ve zaferin müjdecisi olduğu Akıncılar Derneği olarak Hamas ve tüm Filistin direnişine bedeli ne olursa olsun sonuna kadar destek verileceği vurgulandı.

Editör: Haber Merkezi

Türkiye Müslümanları olarak tüm Filistin özgür olana kadar, Filistinli kardeşlerimize destek vermemiz gerektiği dile getirilen açıklamada; “Haniye'ye yapılan suikastın İran'da gerçekleşmiş olmasını oldukça manidar buluyoruz. İran göstermiş olduğu bu güvenlik zaafiyetini kendi içinde mutlaka sorgulamalı, ihmal ve kusuru olanları en ağır şekilde cezalandırmalıdır. İran, misafiri ve koruması altındaki birine karşı siyonist rejimin bu alçakça ve küstahça saldırısına, bedeli ne olursa olsun siyonist rejime aynı oranda canını yakacak bir cevap vermelidir. Aksi takdirde bu hadise tarih boyunca alnında kara bir leke olarak kalacaktır” denildi.Müslüman ülkeleri ve hükümetlerini de uyaran Akıncılar Derneği “Boynunuzdaki küresel güçlerin taktığı kölelik halkasını söküp atın; bir avuç mücahidin gösterdiği cesaret ve zafer yürüyüşüne hep beraber katılın. Askeri, ekonomik ve siyasi hesapları masanızın üstünden kaldırın. Rabbimizin kitab-ı keriminde vadettiği izzet ve şerefe odaklanın. Unutmayın ki küresel güçler ve Siyonistlerle işbirliği size zilletten başka bir şey getirmeyecektir. Ümmet olarak hep beraber ayağa kalkalım ve Siyonist rejimin sonunu getirecek feryadımızı yükseltelim” görüşüne yer verdi.