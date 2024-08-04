Çorum Filistin Platformu tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Hürriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık", "Şehitler ölmez, ümmet bölünmez", Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail" şeklinde slogan attı. Etkinlik nedeniyle tarihi Çorum Sat Kulesi'ne Türkiye ve Filistin bayrakları asıldı.

Filistin Platformu Sözcüsü Raif Korkmaz, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in 302 gündür Filistin'de soykırım yaptığını söyledi.

Filistin'de 40 bin civarında kişinin İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini belirten Korkmaz, "İsrail terör örgütü, 76 yıldır Filistin'deki mazlum kardeşlerimize zulmediyor ve bu zülüm artarak devam ediyor. 76 yıldır Müslümanların birlik olamamasından da cesaret alarak, bu zalimler ve hainler her gün yüzlerce şehit haberleri almamıza sebep oluyorlar." dedi.

Batı ülkelerinin İsrail'in zulmünü sadece kınamakla yetindiğini dile getiren Korkmaz, vatandaşlardan dua ve boykotla, maddi ve manevi yardımla Filistin halkına destek olmalarını istedi.