Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Üniversitelerarası (ÜNİLİG) Voleybol Bölgesel Lig müsabakaları bugün Çorum'da başladı. Kastamonu, Sinop, Karabük ve Yalova temsilcilerinin yer aldığı grupta Çorum temsilcisi Hitit Üniversitesi ilk maçını Karabük Üniversitesi ile oynadı. 15 Temmuz Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Hitit'in efeleri 3-0 kazandı. Grup'ta oynanan diğer maçta Kastamonu, Sinop'u aynı skorla mağlup etti.

Çorum temsilcisi ikinci maçını yarın aynı salonda saat 16.00'da Kastamonu Üniversitesi ile oynayacak.

SULTANLAR YARIN OYNUYOR

Hitit’in sultanları ilk maçını yarın oynayacak.

Yalova, Kastamonu ve Sinop temsilcileri aynı grupta mücadele eden Hitit Üniversitesi kadın takımı ilk maçını yarın 15 Temmuz Spor Kompleksi’nde saat 10.00’da Sinop Üniversitesi ile oynayacak.