Erkekler 2.Voleybol Ligi 3.Grup'ta normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak Play-Off'a adını yazdıran Sungurlu Belediyespor'un yarı final Play-Off grubundaki rakipleri de belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarı final Play-Off maçları 16 takımın 4 grupta mücadelesine sahne olacak. Normal sezonu 3.Grup'ta ikinci sırada tamamlayan Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor yarı final Play-Off maçlarında B grubunda mücadele edecek. Çorum efeleri grupta Antalya temsilcisi Serik Belediyespor, Kastamonu temsilcisi Yıldızlar Topluluğu ve Diyarbakır temsilcisi Kayapınar Halk Eğitim takımları ile mücadele edecek.

Osmaniye'de gerçekleşecek olan yarı final Play-Off maçlarında gruplarını ilk iki sırada tamamlayacak 8 takım final grubuna yükselecek.

Yarı final grubunun tarihi ve maç takvimi daha sonra federasyon tarafından açıklanacak.