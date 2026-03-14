Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) D Grubunda mücadele eden Çorum Belediye Spor Kulübü, 4.hafta maçında, 15 Mart Pazar günü, Adana temsilcisi Çukurova Üniversitesi’ni konuk edecek.

İlk 2 maçını kazandıktan sonra geçtiğimiz hafta deplasmanda Isparta Gençlikspor’a 78-76 kaybederek ilk yenilgisini alan Çorum Belediye, Çukurova Üniversitesi karşısında galibiyet arayacak.

6 takımlı grupta, 5 puanlı zirve ortağı Çorum Belediye ile 4 puanla 5.sırada yer alan Çukurova Üniversitesi arasında Çorum Yeni Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 15.00’te başlayacak.

Grupta, haftanın diğer maçlarında ise Mersin Barosu ile Isparta Gençlik, Başkent Seğmenler’le de Selçuklu Belediye karşılaşacak.

