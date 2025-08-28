Programa Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Talip Kurt, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Işık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nejat Yazıcı, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Dekan Prof. Dr. Zekeriya Işık açılış konuşmasını yaptı. Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Bakan, “Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı” konulu sunumuyla katılımcılara tarihî bir yolculuk yaşattı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ