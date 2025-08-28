Kayıt sürecinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam edeceğini açıklayan Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, “Odamız ÇKS işlemleri için çiftçilerimize Tarım İl Müdürlüğümüzün ek binasının alt katında hizmet vermektedir. 01.01.2026 yılında edinilen arazilerin kiralama ve taahhütname ile arazi işlemlerin müracaat günleri 30.06.2026 tarihinde son bulacaktır. Tarımsal desteklerden faydalanabilmeleri ve mağduriyet yaşamamaları ÇKS kayıtlarını yaptırsınlar. Ürün değişiklik süreleri 15 Mart -15 Nisan 2026 tarihleri arası yapılacaktır. 2. ürün kayıtları 30.06.2026 tarihine kadar yapılabilir. Tüm çiftçilerimize duyurulur” ifadelerini kullandı.

Özdemir, yeni ekim döneminin tüm çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR