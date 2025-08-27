Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından açıklanan kontenjan sonuçlarına göre, Meslek Yüksekokulu’nun tüm programları % 100 doluluk oranına ulaştı.

2020 yılında yeni kampüsüne taşınan Sungurlu Meslek Yüksekokulu alanında uzman 22 akademik personel, 9 idari ve 9 yardımcı personel ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Yüksekokulda Bilgisayar Programcılığı, Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi, İşletme Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sosyal Hizmetler ile Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama programları aktif olarak yürütülürken, 2025-2026 yılında da tüm kontenjanlarını doldurduğu ifade edildi.

Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Özlem Bal yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişimine paralel olarak programlarımızın hem öğrencilerimizin kariyer planlarına hem de bölgemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Üniversitemizi ve Meslek Yüksekokulumuzu tercih eden tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, Sungurlu MYO ailemize hoş geldiniz diyorum.”

