Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti geçtiğimiz ay yeni yönetim kurulunu belirledi. Ancak OSB’nin yüzde 20 hissesinin Sungurlu Belediyesi’ne devrinin Sanayi Bakanlığı tarafından onaylanmasının gecikmesi nedeniyle yeni yönetim görevine başlayamıyor.

Sungurlu OSB Müteşebbis Heyeti, 16 Temmuz Çarşamba günü Vali Ali Çalgan başkanlığında toplanarak Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve OSBÜK temsilcilerini seçmişti.

OSB; yüzde 74 İl Özel İdaresi, yüzde 20 Sungurlu Belediyesi ve yüzde 6 Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından temsil ediliyor. Buna göre yeni yönetim şu isimlerden oluştu: Başkan: Vali Ali Çalgan, Başkan Vekili: Kaymakam Mutlu Köksal, Üyeler: Belediye Başkanı Muhsin Dere, TSO Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak

BAKANLIK ONAYI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında alınan İl Genel Meclisi kararıyla OSB’nin yüzde 20 hissesi Sungurlu Belediyesine devredildi. Ancak bu değişikliğin Sanayi Bakanlığı tarafından onaylanması geciktiği için yeni yönetim toplanamıyor.

YATIRIMLAR KIRIKKALE’YE KAYIYOR

Onay sürecinin uzaması OSB’nin genişleme çalışmalarını yavaşlattı. Bu durumun yatırımcıları Kırıkkale başta olmak üzere çevre illere yönlendirdiği ifade ediliyor.

Sungurlu’nun savunma sanayiinde merkez konumunu koruyabilmesi için OSB’nin bir an önce büyütülmesi ve altyapı eksiklerinin giderilmesi gerekiyor. Yeni yönetimin resmen göreve başlamasıyla birlikte yatırımların hız kazanması bekleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi