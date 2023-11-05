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Başkan Oğuzhan Yalçın, takımının 2-0 önde bitirdiği ilk yarıda gayet rahattı. Ancak ikinci yarıda rakip takımın peş peşe gelen golleri ve sonuca etki eden hakem kararları üzerine adeta küplere bindi. Takımının 3-2 yenildiği maçtan sonra sahaya inen Oğuzhan Yalçın, hakeme itirazda bulunan oyuncularına tepki gösterip soyunma odasına gönderdi. Yalçın, soyunma odasında da teknik heyet ve futbolcuları adeta haşladı. “Hepinize çok kızgınım” ifadesini kullandığı belirtilen Başkan Yalçın’ın “Benim nelerle uğraştığımı, neler yaptığımı, nelere göğüs gerdiğimi görmüyor musunuz? Önce kendinize bakın. Bugün, 3-2’den sonra kırmızı kart görmeyecektiniz. Görecekseniz öncesinde göreceksiniz. Böyle bir şeyi asla kabul etmiyorum. Hepinize çok kızgınım” şeklinde konuştuğu kaydedildi.