Sinop Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu’na oynanan maç öncesinde play-off şansı bulunan Gençlikspor, haftaya lider giren Sinopspor’la ilk yarıda başa baş oynarken, devre 16-16 bitti.

İkinci yarıda ev sahibi olmanın avantajını iyi kullanan Sinopspor sahadan 32-28 galip ayrılarak normal sezonu 10 puanla şampiyon olarak tamamladı. 6 puanda kalan Çorum Gençlikspor ise Kastamonu derbisinde Esan Akü’nün DSİ Spor’u 40-29 yenmesi üzerine iddiasını kaybetti ve sezonu 3.sırada tamamladı. Esan Akü 8 puanla ikinci olup 1.Lig yolunda play-off oynama hakkı kazandı.