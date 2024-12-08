Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Hentbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Kızlarda 4, erkeklerde ise 3 okulun katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde tüm maçlar Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynandı. Tek devreli lig statüsüne göre oynanan maçlar sonunda kızlarda Mimar Sinan Ortaokulu 6 puanla şampiyon olurken, Bayat Ömer Mülazım Ortaokulu 4 puanla ikinci, Yavruturna Ortaokulu 2 puanla üçüncülüğü elde etti. Erkeklerde ise Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu 4 puanla şampiyon, 2 puanla Mimar Sinan Ortaokulu ikinci, puansız Yavruturna Ortaokulu ise üçüncülüğü elde etti.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, öğrencilere ise madalyaları verildi.