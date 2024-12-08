Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 15.hafta maçında 1-0 yendiği Manisa FK’ya karşı Manisa’da ilk kez kazandı.

Profesyonel liglerdeki 13.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK ile daha önce 5 kez karşılaşmış ve bu maçların 3’ünü Manisa FK, 1’ni Ahlatcı Çorum FK kazanırken, 1 maç da berabere bitmişti. 5 Maçın 2’si Manisa’da oynanırken, Manisa temsilcisi 1 galibiyet almış, 1 maç da berabere bitmişti. Cumartesi günü Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanan maçı Burak Süleyman’ın 13.dakikada attığı golle 1-0 kazanan Ahlatcı Çorum FK, Manisa temsilcisine karşı deplasmanda ilk galibiyetini almış oldu.