Sezon başında Sakaryaspor’dan transfer edilen Burak Süleyman, Manisa FK maçına ilk 11’de başladı. 13.dakikada, ani gelişen atakta Eren Karadağ’ın pasında topla buluşup ceza sahasına giren ve Gameli’yi oyundan düşürdükten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderen Burak, Ahlatcı Çorum FK formasıyla ilk kez skora katkı sağladı.

SON GOLÜNÜ ÇORUM FK’YA ATMIŞTI

Bu gol, aynı zamanda 30 yaşındaki orta saha-kanat oyuncusu Burak Süleyman’ın bu sezon attığı ilk gol de oldu. Deneyimli futbolcu, son golünü geçen sezon, 18 Şubat’ta, Sakaryaspor formasıyla Ahlatcı Çorum FK’yı 3-1 yendikleri maçın 5.dakikasında atmıştı.

Burak Süleyman’ın Manisa FK’ya attığı gol, aynı zamanda U21 ve BAL dahil kaydettiği 77.gol olarak kayıtlara geçti.

SAKATLANDI

Öte yandan, 37.dakikada sakatlanan Burak Süleyman yerini 37.dakikada Amar Catıc’a bıraktı. Burak’ın durumunun bugün netlik kazanması bekleniyor.