Çorumlu yüzme antrenörü Çetin Koçak, İtalya’da düzenlenecek Dünya Serisi’nde Türkiye’yi temsil edecek Para Yüzme Milli Takımı’nda görevlendirildi.

Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 2025–2026 yılı faaliyet takviminde yer alan World Para Swimming World Series Lignano, 8-16 Mart 2026 tarihleri arasında İtalya’nın Lignano Sabbiadoro kentinde düzenlenecek. Söz konusu organizasyonda Türkiye’yi temsil edecek kafilede TED Çorum Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni ve aynı zamanda Milli Takım Antrenörü Çetin Koçak da yer alıyor.