Çorum’un önde gelin eğitim kurumlarından Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi’nin Genç Kız Masa Tenisi Takımı, Zonguldak’ta düzenlenen Liseli Gençler A Kategorisi Türkiye Şampiyonasında, üstelik set bile vermeden şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza attı.

Kozlu Spor Salonu’nda, 34 ilden 200 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada Çorum’u temsil eden Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi, koordinatör Kazım Alpoğlu, antrenör Mesut Kuşgöz ve beden eğitimi öğretmeni Zakir Ardahanlı nezaretinde, Asude Tuba Şimşek, Aybüke Banu Şimşek, Elizan Başar ve Beyza Aşkın’dan oluşan sporcu kadrosuyla mücadele etti.

Fırtına gibi esen Çorum ekibi, sırasıyla Osmaniye Lisesi, Sakarya Lisesi, Bursa Lisesi, Lüleburgaz Lisesi ve Antalya Lisesi’ni 3-0’lık skorlarla yenerek adını finale yazdırdı. Finale kadar rakiplerine set bile vermeyen Bahçeşehir, Rize temsilcisi Fındıklı Lisesi ile şampiyonluk maçına çıktı. Çorum ekibi, finali de 3-0 gibi net bir skorla kazanarak Türkiye şampiyonluğuna ulaşıp tarihi bir başarı elde etti.