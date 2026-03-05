Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Gençlik ve Spor Kulübü’nün iftarında yaptığı konuşmada, gençlere rol model olacak sporculara ihtiyaçlarının olduğunu dile getirirken, spor kenti Çorum için tesisleşme hamlelerinin devam ettiğini söyledi.

İl genelinde sporun gelişimi adına yürütülen çalışmaların artarak devam ettiğini kaydeden Mustafa Demirkıran, daha fazla genci sporla buluşturmayı ve kenti ulusal ile uluslararası organizasyonların merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini anlatırken, rol model sporculara ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Demirkıran, “Hedefimiz, ilimize gelen sporcu ve özellikle milli sporcu sayısını artırarak çocuklarımıza ve öğrencilerimize güçlü rol modeller sunmaktır. Bu süreçte sporcularımızın yetişmesine emek veren başta antrenörlerimiz olmak üzere ailelerimize, kulüplerimize, kurumlarımıza ve valiliğimize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.

HEDEF 15 BİN SPORCU

Bu yılın ilk 6 ayında ilimize değişik branşlarda 7 bine yakın sporcu geldi. Bu sayıyı yılsonuna kadar 15 bine çıkartmayı hedefliyoruz. İlimizde yapılacak özellikle Türkiye şampiyonalarına gelecek isimlerin çocuklarımız için rol model olması onları spora çekmek adına son derece önemli. Amacımız çocuklarımızın tamamını spor alanlarına çekmek ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak.

47 SPOR TESİSİNİN İHALESİ YAPILDI

Çocuklarımızı spor alanlarına çekmek için de sağlıklı spor yapabilecekleri tesisleri kazandırmak içinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl içinde ilimize kazandıracağımız 55 spor tesisinden 47’sinin ihalesi yapıldı ve çalışmalar başladı. Kalan bölümünün de ufak tefek sorunları en kısa sürede giderilerek yapımına başlanacak. Spor kenti Çorum olmak için tesisle hamlemiz devam ediyor ve yılsonuna kadar bu tesislerimi Çorumluların hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.