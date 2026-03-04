Sungurlu Belediyespor yönetiminin Mimar Sinanspor ile Alaca Belediyespor arasında oynanan maçla ilgili itirazının ardından Mimar Sinanspor Asbaşkanı Batuhan Eray açıklama yaptı.

1.Amatör Küme’de sezonun ilk yarısında oynanan maçta şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösterilen Sungurlu Belediyespor’u sahalarında 4-1 gibi net bir skorla mağlup ettiklerini belirten Asbaşkan Batuhan Eray, bu maçın ardından diğer maçlarını da kazanarak ilk yarıyı namağlup lider tamamlamış olmalarının bazı grup ve güruhları rahatsız ettiğini ima etti.

Ligin ikinci yarısının ilk maçında Alaca Belediyespor’u da mağlup ettiklerini ve bu maçın ardından Sungurlu Belediyespor yönetiminin itirazına ilişkin açıklamalarına devam eden Eray, “ Müsabaka sürecinde Alaca Belediyespor 1-0 öne geçmiş, akabinde bir gol pozisyonuna daha girmiş ancak bunu değerlendirememiştir. İlk yarının son dakikasında bulduğumuz golle devreye 1-1 eşitlikle girilmiştir. İkinci yarının başında bulduğumuz golle skor avantajını ele geçirerek durumu 2-1 yaptık.

Müsabaka normal şartlarda ve lehimize 2-1 devam ederken, Alaca Belediyespor’un üç oyuncusu kırmızı kartla oyun dışında kalmıştır. Bu esnada takımımızla hiçbir alakası olmayan olaylar nüksetmiş rakip takım oyuncusunun maçın orta hakemini saha içi ve saha dışında tehdit etmesi, küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullanması üzerine müsabaka hakemi tehdit altında olduğunu gerekçe göstererek hakem triyosu ile birlikte soyunma odasına gitmiştir. Bu durumun kulübümüzle nasıl ilişkilendirilip cezalandırılmasının talep edildiğini anlamış değilim.

Müsabaka hakemi, soyunma odasında yaptığı telefon görüşmelerinin ardından karşılaşmayı kaldığı yerden devam ettirme kararı almıştır. Devam eden süreçte üçüncü golümüzün ardından rakip takım oyuncularının orta sahada kümelenerek müsabaka hakemine yönelik protesto eylemlerine giriştiği görülmüştür. Bu tavrın öncelikle sporcularımıza ve teknik ekibimize, sonrasında ise yönetim kurulumuza yakışmayacağını düşündüğümüz için herhangi bir tepki vermeden oyunu kendi yarı sahamızda tamamladık ve sahadan 3-1 gibi net bir skorla ayrıldık.

Takım halinde sergilediğimiz bu saygın duruş, bugün kamuoyunda bazı kişiler tarafından farklı amaçlarla kullanılmaya çalışılmaktadır. Bu durum, dostlukların bir kenara bırakıldığı ve kazanmak için her yolun mübah görüldüğü bir anlayışın hâkim kılınmak istendiğini göstermektedir.

Önce şahsım, ardından amatör spor camiamız adına büyük bir üzüntü içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. Sporun birleştirici unsuru, bugün itibarıyla yerini samimiyetsiz ve güvensiz bir ortama bırakmaktadır. Onur ve gururlarıyla mücadele eden, terinin son damlasına kadar sahada kazanmayı hedefleyenlere karşı; kayıplarını farklı yollarla telafi etmeye çalışanların varlığı bizleri ayrıca üzmektedir.

Kulübümüzün yüzde 95’i şehrimizin öz evlatlarından oluşmaktadır. Her biri Çorum’un değeri olup kulübümüzün altyapısından yetişerek bugün bu şerefli mücadelede yer almaktadır. Bu ruhu hiçbir kuvvet bastıramayacak, bu inancı bu tür basit oyunlarla kimse kıramayacaktır.

Ayrıca ekonomik yoksunluğumuzla ilgili çeşitli çevreler tarafından oluşturulmaya çalışılan algı da artık rahatsız edici boyutlara ulaşmıştır ve buna bir son verilmelidir.

Hiç kimseye ve hiçbir oluşuma, kulübümüzün haklı kazanımları üzerinden hesap yapma imkânı tanımayacağımızın bilinmesini isterim. Ve buradan yüksek sesle haykırıyorum: “Biz yeniden bir hikâye yazıyoruz ve bu hikâyeyi şampiyonluk türküsü söyleyerek taçlandıracağız” ifadelerini kullandı.