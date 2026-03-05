Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçta İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Saat 16.00’da başlayacak maçta Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını Ankara bölgesinden Mehmet Dura ile İstanbul bölgesinden Batuhan Bıyıklı yapacak. Konya bölgesinden Burak Akdağ da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Orta hakem Direnç Tonusluoğlu, Arca Çorum FK’nın 2 maçını yönetirken, kırmızı-siyahlı takım bu 2 karşılaşmada da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Tonusluoğlu, ilk olarak 2018-2019 Sezonunda, Arca Çorum FK ile Kocaelispor arasında Çorum’da oynanan 3.Lig play-off yarı final maçını yönetti. Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maçı Kocaelispor 1-0 kazandı. Tonuslu oğlu, kırmızı-siyahlı takımın 2023-2024 Sezonunda, Trabzonspor’la deplasmanda oynadığı ve 3-1 kaybettiği Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur maçında da düdük çaldı.

HATAY’IN DA GALİBİYETİ YOK

Direnç Tonusluoğlu, Hatayspor’un ise tamamı Süper Lig’de olmak üzere 3 maçını yönetti. Bordo-beyazlı takım bu maçlarda, 2023-2024 Sezonunda Alanyaspor’la deplasmanda 0-0 berabere kalırken, geçen sezon da sahasında Adana Demirspor’a 3-1, Antalyaspor’a 3-2 yenildi.