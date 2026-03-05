Arca Çorum FK’nın Cumartesi günkü rakibi Hatayspor, matematiksel olarak bu hafta ligden düşebilir. Şöyle ki, 32 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alan Ümraniyespor yarın 29.haftanın açılış maçında, derbide Sarıyer’i yener, 7 puanla düşme hattında bulunan Hatayspor da Arca Çorum FK’ya yenilirse, Adana Demirspor’dan sonra ligden düşmesi kesinleşecek ikinci takım Hatayspor olacak.

Son sırada yer alan Adana Demirspor da, ligin 21.haftasında, 16 Ocak’ta Arca Çorum FK’ya Çorum’da 4-1 yenilmiş ve matematiksel olarak düşmesi kesinleşmişti.