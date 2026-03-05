Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Basketbol Ligi D Grubu’nda mücadele eden Çorum Belediyespor, 2.hafta maçında konuk ettiği Başkent Seğmenler’i 78-64 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

6 takımlı grupta, ilk maçında Mersin Barosu’na konuk olan ve normal süresi 80-80 biten mücadeleyi uzatmalarda 90-84 kazanan Çorum Belediyespor, sezona Çukurova Üniversitesi karşısında aldığı 76-64’lük galibiyetle başlayıp liderlik koltuğuna oturan Başkent Seğmenler’i konuk etti.

FİŞİ İLK YARIDA ÇEKTİ

Çorum Yeni Spor Salonu’nda oynanan maçta iyi başlayan Çorum ekibi ilk çeyreği 16-11 önde kapattı. İkinci çeyrekte pota altında oldukça etkili olan Çorum Belediye, periyodu 27-13, ilk yarıyı ise 43-24 önde kapattı.

İkinci yarıda konuk ekip daha etkiliydi. Üçüncü periyodu 17-16 önde kapatan Başkent Seğmenler, son periyodu da 23-19 kazanmasına rağmen Çorum Belediye parkeden 78-64 galip ayrıldı.

EN SKORER YUSUF BAYRAK

Maçın en skorer oyuncusu ise Çorum Belediye’den çıktı. Yusuf Yağmur 26 sayı ile galibiyette büyük pay sahibi olurken, konuk takımda ise Görkem Fırat Güner’inin 23 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

İkinci maçını da kazanan Çorum Belediyespor puanını 4’e yükseltti ve grubun yeni lideri oldu. Başkent Seğmenler ise haftayı 3 puanla 4.sırada tamamladı.

Çorum Belediye, 3.hafta maçında, 8 Mart Pazar günü, Isparta Gençlikspor’a konuk olacak. Işıkkent Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 15.00’te başlayacak.