Teknik direktör Uğur Uçar, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin zor bir periyodunda göreve geldiğini, kısa sürede oynadıkları 3 maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çorum FK'nin takım kalitesini bilerek göreve geldiğini belirten Uçar, "Sadece biraz takım oyunu adapte etmemiz gerekiyordu. Gerekli opsiyonları verdiğimiz zaman takımın fark yaratacağını biliyorduk. Bu üç maçta da bu farkı gösterdiler. Çok fazla gol pozisyona giriyoruz, sadece biraz sonuçlandırmada, son vuruşlarda sıkıntımız var. Onu da düzeltirsek daha rahat maçlar oynayacağımızı düşünüyorum." dedi

Futbolcularla iyi ilişki kurduğunu dile getiren Uçar, "Futbolcudan saygı ve sevgi görmek istiyorsanız aynı sevgi ve saygıyı onlara göstermeniz gerekiyor. Saha dışında onlarla arkadaş gibiyim ama saha içinde onlar da kimin patron olduğunu bildiği sürece problem yaşanmıyor. Formayı adaletli dağıttığınız sürece takım için mücadele eden oyuncularla inşallah Çorum 'a kupayı getiririz." diye konuştu.

Hedefleri doğrultusunda her maçı ayrı değerlendirdiklerini aktaran Uçar, "Geldiğimizde 6. sıradaydık, bugün 4. sıradayız. 7 puan fark vardı, 5 puana indi. Önümüzde daha 10 maç var. Bu ligde kimin ne olacağı belli olmuyor. Bizim hedefimiz maç maç gidip her maçı kazanmak. Play-off olur, üçüncülük olur, ikincilik olur... Gerçekçi olmak lazım ama sezon sonunda mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Takımın fizik ve mental açıdan çok iyi durumda olduğunu vurgulayan Uğur Uçar, şunları kaydetti:

"Tabii bir oyun oturtmaya çalışıyoruz kısa sürede. Bu kolay bir şey değil. Benim istediğim oyunu oynamaları için fizik kalitesinin yukarıda olması gerekiyor. Zaman zaman dalgalanmalar olur ama oyunu sahaya yansıtırken skor da almamız önemli. Bu üç maçta bunu gerçekleştirdik. Hatay maçında da gerçekleştirirsek bizim için muazzam bir şey olacak."

Uçar, ligde her takımın puan kaybetme ihtimali olduğuna dikkati çekerek, "Biz buraya gelmeden önce de Çorum puan kaybetmeyi düşünmediği birçok maçta puan kaybetti mesela. Bu ligde kolay maç yok. Bizim oyunumuz kimseye karşı değişmeyecek. Ön olan baskımızı yapacağız. Top bize geçtiği zaman topa hakim, opsiyonları kullanan bir takım göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Çorum FK'nin kanat oyuncusu Burak Çoban da kaliteli bir takım olduklarını, kalan 10 maçı kazanmak istediklerini belirterek, bu süreçte taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Kırmızı-siyahlı ekibin orta saha oyuncularından Fredy ise teknik direktör Uğur Uçar'ın göreve gelişiyle takım mentalitesinin değiştiğini anlatarak, iyi bir takım olduklarını, kalan 10 maçın her birine final gibi baktıklarını dile getirdi.